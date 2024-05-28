Стефанчук про заяви Путіна щодо легітимності: відповідно до Конституції та законів України президентом є Зеленський

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо легітимності влади в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Стефанчука у фейсбуці.

"Дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях.

Тому Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України", - зазначив Стефанчук.

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Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін заявляв, що на його думку легітимність президента України Володимира Зеленського закінчилась і це впливає на формат переговорів у майбутньому.

Наразі легітимною владою в Україні Путін вважає Верховну Раду та її голову.

Нагадуємо, 20 травня 2024 року минув 5-річний термін перебування Володимира Зеленського на посаді Президента України. Згідно Конституції України повноваження Президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний Президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть.