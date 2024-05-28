Комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності елементом російської політики геноциду

Комітет культури ПАРЄ визнав стирання української культурної ідентичності інструментом війни РФ проти України та елементом політики геноциду, спрямованої на знищення української нації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Щойно Комітет з питань культури ПАРЄ у Копенгагені одноголосно підтримав мою резолюцію "Протидія нищення культурної ідентичності під час війни та миру"", - написала вона.

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Як зазначається, серед ключових положень документа, що голосуватиметься в залі на червневій сесії ПАРЄ:

забезпечити повне відшкодування збитків на основі міжнародного права, зокрема, через реституцію, компенсацію, реабілітацію, сатисфакцію та гарантій неповторення руйнувань;

підвищити обізнаність про те, як пропаганда, колоніальні та неоколоніальні практики, зокрема ідеологія "русского мира", можуть створювати підґрунтя для порушень міжнародного права, зокрема, щодо культурної спадщини;

передбачити санкції проти всіх, хто здійснює або сприяє незаконній передачі або торгівлі артефактами, проводить незаконні розкопки або використовує артефакти у власних цілях (виставки, аукціони, наукові публікації), а також забезпечити притягнення до відповідальності органів влади та причетних державних установ.

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"Резолюція закріплює, що РФ використовує культурні "чистки" як інструмент війни, щоб заперечити існування іншої культурної ідентичності та стерти історичне коріння, цінності, спадщину, літературу, традиції та мову. Такі дії є воєнними злочинами та злочинами проти людяності і свідчать про конкретний геноцидний намір знищити українську націю або принаймні її частину, зокрема, шляхом знищення української ідентичності та культури. Це частина кампанії геноциду, яку РФ проводить проти українського народу", - додала Кравчук.