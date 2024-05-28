Ексзаступник голови Держмитслужби Черкасський має в Дубаї майно на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

Колишній заступник голови Державної митної служби України Руслан Черкасський разом із Віталієм Кіро, причетним до виробництва сигарет, придбав в Дубаї апартаменти та офісні приміщення, загальна вартість яких складає близько 25 мільйонів доларів.

Про це ідеться у розслідуванні "Схем", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з даними з Дубайського витоку, Черкасський разом із Віталієм Кіро інвестував у 2010 році у двоє апартаментів у Pentominium tower А (нині комплекс має іншу назву Six Senses Residences – ред.) площею по 649 квадратних метрів кожен. Загальна сума транзакцій – понад 10 мільйонів доларів.

Роком раніше, у 2009, спільно з Кіро Черкасський купив офісне приміщення в Dubai Pearl, загальна вартість якого 14 мільйонів доларів. У Черкасського частка – площею 861 квадратний метр.

Обидва житлові комплекси станом на зараз недобудовані. У доступних майнових деклараціях Руслана Черкасського немає згадок про ці інвестиції.

Раніше Черкасський вказував у деклараціях інші об’єкти нерухомості в Об'єднаних Арабських Еміратах. За допомогою Дубайського витоку журналісти з’ясували, що це дві квартири в житловому комплексі Bahar 6. Одна з яких – також спільна покупка з Віталієм Кіро.

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Відповідно до даних із земельного реєстру Дубаю, Черкасський купив квартиру в цьому ЖК у 2008 році – після звільнення з посади першого заступника Голови державної митної служби України. Згідно з вказаними транзакціями, співвласники внесли по 162 тисячі доларів кожен. Вказуючи цю нерухомість у декларації, Черкасський вніс її з помилкою у прізвищі – Коро замість Кіро.

"Схеми" припускають, що це невипадково, бо Віталій Кіро – фігурант журналістських розслідувань. Він відомий, зокрема, тим, що мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства. Дружина Віталія Кіро Ольга опосередковано володіла часткою у "Юнайтед Табако" – тютюновій фабриці у Жовтих водах на Дніпропетровщині.

Згідно з даними транзакцій, свою частку в апартаментах в Bahar 6 Черкасський продав Кіро в 2023-му році. Інші апартаменти у тому ж ЖК Руслан Черкасський продав ще на початку 2021-го року. Загальна сума транзакцій – 224 тисячі доларів. Обидві квартири приносили дохід від оренди: загалом 75,6 тисяч доларів зі спільної з Кіро квартири та 123 тисяч доларів з іншої, йдеться у розслідуванні. Про цей дохід у доступних деклараціях Черкасського відомостей немає.

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Руслан Черкасський обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України. 24 березня 2023 року Кабінет Міністрів звільнив Черкасського з посади заступника голови Державної митної служби України.