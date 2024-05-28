Макрон та Зеленський зустрінуться в Нормандії 6 червня, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон зустрінуться у Нормандії 6 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Так під час пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом Макрон заявив, що незабаром матиме зустріч з Володимиром Зеленським.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України - Ред.)", - сказав очільник Франції.

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