Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення протиповітряної оборони України

Київ та Мадрид домовилися про посилення протиповітряної оборони України. Однак деталі цих домовленостей не розкриваються до схвалення всіх постачань.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Португалії Луїшем Монтенегру, пише "Європейська Правда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник української держави наголосив на ухваленні двосторонніх безпекових угод, які серед іншого передбачають довготермінові зобов'язання держав про постачання військової допомоги. Зеленський зазначив, що наразі пріорітетом є протиповітряна оборона.

"Серед цих угод є домовленість з країнами, в яких є системи протиповітряної оборони", - сказав президент.

У цьому контексті Зеленський розповів, що Україна та Іспанія домовилися про посилення ППО нашої держави. Проте він додав, що наразі не буде озвучувати деталі цих домовленостей.

"Що стосується, наприклад Іспанії, там я б звернув на це увагу, в нас справді були відповідні домовленості, і буде додаткове ППО щодо конкретних систем і конкретно ракет. Я просто не хочу говорити зараз про деякі деталі, поки ці системи не прийшли", - сказав український лідер.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, президент України Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом в Іспанії. Під час цього візиту Зеленський та премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес підписали угоду про гарантії безпеки.

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Військова допомога Україні від Іспанії

Уряд Іспанії за весь час повномасштабної війни активно підтримував нашу країну, та передавав зі складу своїх збройних сил озброєння, для покращення обороноздатності України.

23 травня Іспанія анонсувала новий пакет військової допомоги для нашої держави. До нього увійшли не лише танки Leopard, але й ракети до систем ППО Patriot. Зокрема, у новому пакеті допомоги від Мадрида для Києва передбачено: