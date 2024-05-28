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Антикорупційний суд призначив ексзаступнику керівника ОП Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави

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Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави до колишнього заступника керівника Офісу Президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

  • ▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • ▫️не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
  • ▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
  • ▫️утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
  • ▫️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 28.07.2024.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП розслідує кримінальну справу проти заступника глави ОП Смирнова за статтею "незаконне збагачення". ДОКУМЕНТ

Нагадуємо, НАБУ і САП підозрюють колишнього заступника керівника ОП Андрія Смирнова у незаконному збагаченні. Щоб приховати своє майно, він оформив більшу його частину на рідного брата.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Kindrat74
    Яке класнюче в нас ЛІВОсуддя! ))) Вкрав 15,7 млн, впіймали, заплатив 10 млн застави і спокійно собі втік із залишком у 5,7 млн ))) Чудова математика, на рівні дитячого садку для розумово неповноцінних! Розцяцьковані дебіли в мантіях...
  • Viden
    + 5, 7 ляма, походу
  • Сергей121
    Цю падлу про-кацапську, фактично ворога України, відпускають під заставу - бо він з шобли ЗЕбуіна, а розвідника ЗАХИСТНИКА України Червінського - вже рік таскають по СІЗО без права застави - во він ПЕРСОНАЛЬНИЙ ворог ЗЕрмака і шобли!
    Цікаво, як довго проіснує така держава, в котрій вороги правлять, а захистники сидять в тюрмах?
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