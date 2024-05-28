Росіяни обстріляли село Гаврилівка на Херсонщині та вбили місцевого мешканця

28 травня внаслідок російського обстрілу села Гаврилівка Бериславського району Херсонської області загинула людина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Кілька годин тому окупанти обстріляли населений пункт. Важкі травми отримав 51-річний чоловік. На жаль, поранення виявились смертельними", - йдеться в повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що ввечері 28 травня росіяни обстріляли місто Торецьк Донецької області. Внаслідок атаки загинуло 2 людей.

Дивіться: Рашисти вдарили 1,5-тонною авіабомбою по Олексієво-Дружківці на Донеччині: Кількість поранених зросла до шести. Серед них 4-річна дитина (оновлено)