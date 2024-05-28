Путін пригрозив західними країнам "серйозними наслідками" в разі дозволу Україні бити по території РФ

Диктатор РФ Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

Про це керманич РФ заявив під час свого візиту в Узбекистан, пише "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Російський диктатор Володимир Путін взявся погрожувати союзникам України, які надають їй далекобійну зброю. Диктатор пригрозив "серйозними наслідками" західним країнам, які дозволять Києву використовувати свою зброю для ударів по території Росії. Водночас очільник Кремля дав зрозуміти, його погрози насамперед адресовані європейським країнам.

"Представники країн НАТО, особливо в Європі, особливо в малих країнах, повинні розуміти, з чим вони граються. Вони повинні пам’ятати, що є державами з невеликою територією і щільним населенням. Цей фактор їм потрібно мати на увазі, перш ніж говорити про завдання ударів углиб Росії", - заявив диктатор РФ.

Також правитель Росії вкотре натякнув на ядерну зброю, якою володіє РФ.

"Якщо ці серйозні наслідки наставатимуть у Європі, то як поведуть себе США, маючи на увазі наш паритет у сфері стратегічних озброєнь?", - заявив він.

Читайте також: Немає жодних ознак, що Путін хоче припинити війну проти України. Навпаки, ми бачимо посилення,- Столтенберг

Удари західною зброєю по території РФ

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Нещодавно головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі країни ЄС, які постачали Україні своє озброєння, дозволили Києву бити їхньою зброєю по цілях на території Росії, проте не озвучив, які саме. Він також висловив сподівання, що число держав ЄС, які погодяться зняти обмеження на удари Україною по об'єктах в РФ західним озброєнням, збільшиться.