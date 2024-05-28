Впродовж дня на Сумщині зафіксували 81 вибух: окупанти атакували 10 громад з різного озброєння

Упродовж дня 28 травня російські загарбники здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Всього зафіксували 81 вибух на території низки громад області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що впродовж дня ворог із різного озброєння обстріляв 10 громад на Сумщині.

Зокрема, під ворожими обстрілами опинилися:

Краснопільська громада: тут було зафіксовано артилерійські обстріли;

Білопільська громада: рашисти били з артилерії, а також застосували БПЛА;

Хотінська громада: тут ворог здійснив мінометні обстріли, а також один артилерійський;

Середино-Будська громада: окупанти били з мінометів та артилерії, а також завдали ударів з БПЛА;

Березівська громада: ворог бив з артилерії;

Есманьська громада: тут також окупанти гатили з артилерії;

Путивльська громада: ворог бив з мінометів;

Новослобідська громада: зафіксовано ворожий мінометний обстріл;

На територію Глухівської громади ворог скинув вибуховий пристрій з БПЛА;

Великописарівська громада: рашисти обстрілювали з мінометів, завдали удар з БПЛА, а також скинули вибуховий пристрій з безпілотника.

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Ситуація на Сумщині

Раніше очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини вздовж усього кордону з інтенсивністю 200-400 вибухів на добу.

23 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, що наразі російські загарбники не мають достатньо сил для проведення наступальних дій на Сумщині.