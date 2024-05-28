Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

Політика США щодо застосування американської зброї Україною по території РФ залишається незмінною.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати позицію Вашингтона в цьому питанні після посилення ударів РФ по Харкову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів",- зазначив представник Держдепартаменту.

Міллер підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й підтверджує їх конкретними пакетами військової допомоги.

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Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.