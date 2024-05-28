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Політика щодо застосування американської зброї по території РФ залишається незмінною, - Держдепартамент США

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міллер
Політика США щодо застосування американської зброї Україною по території РФ залишається незмінною.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у відповідь на прохання прокоментувати позицію Вашингтона в цьому питанні після посилення ударів РФ по Харкову, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується нашої політики, я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це: наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо і не забезпечуємо можливостей для ударів України поза її межами. Але якщо ви подивіться на широкий контекст нашої політики, ми чітко дали зрозуміти, що Україна не має більшої підтримки, ніж із боку Сполучених Штатів",- зазначив представник Держдепартаменту.

Міллер підкреслив, що американська сторона не лише робить заяви, але й підтверджує їх конкретними пакетами військової допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несправедливо, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, - Зеленський

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по військовим цілям на території РФ.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Ihor Opatsa
    Ця фраза, на дипломатичній мові, говорить: "робіть своє діло без нас!"...
    Ніякої заборони немає!... Франція і Великобританія напряму сказали, що вони не проти...! І де удари їх ракетами ...?! Таке враження, що Зермак не дає команду, і черговий раз " клеє дурня"!!!...
  • Only
    Українці мають право ловити кулі, але не мають права підірвати склад, з якого ці кулі везуть на фронт!

    Це дійсно країна, яка є постійним членом Радбезу ООН?
  • Власов Сергей b3083465
    Гівно бжоли гівно мед
    Сергій Наумович
    Уявимо. Друга світова війна. США постачають Кремлю дуже багато військової техніки та снарядів. Але за умови: жоден снаряд не має впасти на території Німеччини. Уявили?
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