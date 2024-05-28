Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала

Перша партія снарядів калібру 155 мм, придбана у межах чеської ініціативи, надійде до України "найближчими днями".

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, пише DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіала зазначив, що на закупівлю снарядів для України в межах чеської ініціативи зібрано вже 1,6 мільярда євро. А перша партія боєприпасів надійде Києву "найбижчими днями".

"Перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 мм будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", - заявив очільник чеського уряду.

Зазначимо, що у вівторок, 28 травня, у Празі пройшла неформальна зустріч союзників України - лідерів Чехії, Польщі, Латвії, Данії й Нідерландів та представника США. Українську сторону на зустрічі представляв очільник Кабміну Денис Шмигаль.

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Чеська ініціатива закупівлі снарядів для Україн

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.