18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код, - Міноборони

18 червня в додатку "Резерв+" з’явиться QR-код, що дозволить використовувати електронні дані як повноцінний військовий обліковий документ.

Про це повідомила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

"18 червня у "Резерв+" з’явиться QR-код — це остаточно прирівняє інформацію з "Оберіг" до електронного військового облікового документа. Ми можемо зчитувати цей QR-код і отримувати всю потрібну інформацію", — повідомила Черногоренко.

Чиновниця акцентувала, що більше не буде потрібно прив’язуватись до паперових документів.

Нараза понад 1,2 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані, з них 1,175 мільйона скористалися додатком "Резерв+".

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Нагадуємо, "Резерв+" - мобільний застосунок для для військовозобов’язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити свої облікові дані онлайн в реєстрі "Оберіг".