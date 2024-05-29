У Формулі миру є три пункти, які підтримують майже всі країни: ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, - Зеленський

Президент розповів з якими трьома пунктами у Формулі миру погоджуються майже всі країни.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з Прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ці пункти (Формули миру - ред.) базуються саме на статуті ООН. Ми взяли три пункти – ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, там до речі, не тільки обмін, а й повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію українських діточок. Тобто ці три моменти дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити в ядерній безпеці і щодо атак на енергетику України", - пояснив Зеленський.

За його словами, всі країни об’єднані навколо згаданих трьох пунктів і це хороший сигнал для початку роботи.

Читайте: Зеленського попросили не тиснути на НАТО щодо запрошення України до членства цього року, - The Telegraph

"Після цього на технічному рівні наші люди, представники лідерів всіх держав будуть пропрацьовувати по деталях кожен з цих пунктів. Якщо ці три запрацюють, то все інше ми також зможемо вирішити, якщо дійсно країни хочуть закінчення цієї війни", - зазначив глава держави.

Він зауважив, що саме за такою схемою тривала робота над "зерновим коридором" і це дало хороші результати.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 28 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Португалії. Там він підписав угоду про безпекову співпрацю між двома країнами. Таким чином, Португалія стала вже 12-ю країною, з якою Україна підписала відповідну угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розповів про домовленості з Іспанією щодо посилення протиповітряної оборони України