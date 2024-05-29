США співпрацюють з європейськими союзниками для посилення стійкості проти гібридних дій Росії - Білий дім
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Сполучені Штати ведуть роботу з європейськими союзниками для ефективного протистояння гібридним діям РФ.
Про це заявив у вівторок у Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми наполегливо працюємо з нашими європейськими колегами, щоби зробити все можливе для підвищення стійкості (до гібридних дій РФ - Ред.) не лише у себе в країні, але й для них за кордоном", - сказав він.
За його словами, Сполучені Штати "з великим занепокоєнням" відстежують зловмисну активність РФ, у тому числі, втручання у процеси виборів, спроби інформаційного впливу, а також диверсійні акції.