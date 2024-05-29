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Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров

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рустем,умєров
Київ вдячний союзникам за військову допомогу, але лише половина обіцяних постачань надходить вчасно, й кожна затримка йде на користь Росії.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.

 За  його словами Умєрова, зараз мета Кремля - відкрити новий фронт на півночі України.

"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності. Ми також бачимо, що є сумніви щодо ракет великої дальності. Отже, ці сумніви деяких наших партнерів є сигналом для Російської Федерації, що вони можуть цим скористатися, і вони цим користуються", - зауважив він.

Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    винуваті вже обізначені... - а буба красень!
    до ригачкі вже це збрасування відповідальності на всіх - тільки не ми...
  • три - пятнадцать
    шлепери зелені - не смійте називати себе Києвом!
  • Старый зольдат
    Головне, Умеров, шо у нас нема затримки з дослідженням пінгвінів на шо виделень 11 000 000 доларів США і до речі, стільки, у середньому, коштує 1 літак Ф16. Дикий, шоб вам з зеленським за це повилазило. Пінгвинами повилазило. Королівськими пінгвинами.
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