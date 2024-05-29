Кожна затримка постачання військової допомоги, а також сумніви західних партнерів щодо використання Україною далекобійних ракет йде на користь Росії, - Умєров
Про це в інтерв’ю Reuters заявив очільник оборонного відомства України Рустем Умєров, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами Умєрова, зараз мета Кремля - відкрити новий фронт на півночі України.
"Ми витримуємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети великої дальності. Ми також бачимо, що є сумніви щодо ракет великої дальності. Отже, ці сумніви деяких наших партнерів є сигналом для Російської Федерації, що вони можуть цим скористатися, і вони цим користуються", - зауважив він.
Як повідомлялося раніше, в інтерв'ю Reuters Умєров також заявив, що Україна очікує що перші поставки винищувачів F-16 від союзників, відбудуться у найближчому майбутньому. Водночас він зазначив, що чимало західної допомоги надходить із запізненням.