Росіяни протягом доби обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області

Протягом минулої доби російські загарбники застосовували БпЛА різної модифікації, РСЗВ, артилерію для ударів по території Запорізької області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 296 ударів по території Запорізькій області.

Зокрема 79 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. Роботине ворог обстріляв з РСЗВ 5 разів.

212 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Малих Щербаків та Степногірська.

"Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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