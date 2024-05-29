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ППО знищила 13 "шахедів" з 14, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

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Проти ночі 29 травня окупанти атакували територію України 14  ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних Силах України.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби", - Йдеться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 13 "шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

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Результат роботи ППО

Автор: Марина Макєєва

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