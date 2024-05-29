Трамп заявив, що розбомбив би Москву, якби війна почалася за його президентства, - The Washington Post

Експрезидент США й кандидат на цю посаду Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії на приватному заході заявив, що бомбив би Москву, в разі нападу РФ на Україну, якби він був президентом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

За інформацією видання, на одному із приватних заходів Трамп припустив, що, якщо він був би президентом, він бомбив би Москву та Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай вторгся на Тайвань. Зазначається, що цим Трамп здивував деяких донорів його передвиборчої кампанії.

Нагадаємо, Трамп неодноразово робив заяви щодо припинення війни в Україні. Так, на початку травня під час виступу перед виборцями у Нью-Джерсі знову заявив, що закінчить російсько-українську війну одразу після того, як стане американським лідером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що у разі перемоги на виборах його колишня суперниця Ніккі Гейлі отримає посаду в адміністрації