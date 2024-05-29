Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,
танків ‒ 7700 (+8) од,
бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,
артилерійських систем – 13066 (+37) од,
РСЗВ – 1087 (+2) од,
засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
літаків – 357 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),
крилаті ракети ‒ 2222 (+0),
кораблі ‒ 27 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,
спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)