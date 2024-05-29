Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.

Автор: Марина Макєєва