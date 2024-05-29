Новини

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 505 100 осіб (+1300 за добу), 7700 танків, 13066 артсистем, 14891 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

6 97420
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 505 100 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 505100 (+1300) осіб,

танків ‒ 7700 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 14891 (+33) од,

артилерійських систем – 13066 (+37) од,

РСЗВ – 1087 (+2) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків  – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10510 (+28),

крилаті ракети ‒ 2222 (+0),

кораблі ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17796 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2142 (+20)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ має близько 500 тисяч військових в Україні та поблизу її кордонів і готується залучити ще 200-300 тисяч, - Умєров

Втрати окупантів на ранок 29 травня

 

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3748 день москальсько-української війни.
    156!! одиниць техніки та 1300! чумардосів за день.
    Арта 39, броня 41, логістика 56!
    Танки закрили чергову сотню. Спецтехніка абсолютний добовий рекорд - 20! По КР непонятка, загальна кількість від вчора збільшилась на 1, а +1 нема ))
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

    P.s. 505 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
  • Urs
  • Qq Qqq f1a4586b
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини