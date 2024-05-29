Надання Україні зброї є обов’язком Заходу, - Дуда
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio.
Дуда висловив думку, що на фронті в Україні артилерійські снаряди мають вирішальне значення.
Лідер Польщі висловився щодо агресії РФ та наголосив, що Захід повинен зробити все, щоб допомогти Україні у захисті.
За його словами, у разі успіху Москви у поразки Києва у цій війні буде стратегічна загроза для всього Атлантичного регіону.
Дуда відзначив, що чеська ініціатива щодо передачі ЗСУ боєприпасів має велике значення.
Президент Польщі наголосив, що це наразі одна з основних пропозицій для зміцнення української обороноздатності в дуже короткий період часу.
"Чеська ініціатива має повну політичну та фінансову підтримку польської сторони", - зазначив він.
Польща "з радістю приймає" заявку Чехії про готовність доправити 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну, написав Дуда у соцмережі Х.