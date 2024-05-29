Удар по "Епіцентру" у Харкові: кількість загиблих зросла до 19
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру.
Чоловік перебував в опіковій реанімації, опіки сягали 50%", - йдеться в повідомленні.
Російський удар по "Епіцентру" в Харкові
Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.
Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.
27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.
Цензор.НЕТ також інформував, що 8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи. Тіло було ідентифіковано.
Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.