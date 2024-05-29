90% заморожених активів РФ спрямують на зброю для України, - Боррель

На закупівлю та постачання Україні необхідної військової техніки спрямують 90% доходів від заморожених російських активів до Європейського фонду миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це на пресконференції заявив високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"90% надходжень від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду миру. Далі їх спрямують на пряме постачання Україні необхідної зброї та військового обладнання", - заявив він.

За словами Борреля, існує сім правових актів, які мають бути ухвалені для залучання 6,6 млрд євро до фонду. Водночас зробити це не вдається через те, що європейські країни не можуть досягти консенсусу.

"Нам потрібна одноголосність, якої немає вже протягом місяців. Я вчора говорив про це на Раді міністрів із закордонних справ, і ми зробили це сьогодні знову. Є 6,6 млрд євро, які чекають на застосування, а всі інструменти, що необхідні для цього, все ще чекають на ухвалення", – розповів глава євродипломатії.

На думку Борреля, ситуація є "скоріше теоретичною дискусією", оскільки український фонд допомоги обсягом 5 млрд євро, що створюється в межах Європейського фонду миру, був погоджений серед лідерів ЄС на вищому рівні Європейської ради, а затримки мають реальні наслідки.

"Ці наслідки вимірюються людськими життями, пошкодженою цивільною інфраструктурою та пастками на полі бою в Україні", – пояснив він.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що необхідно якнайшвидше почати використовувати доходи від заморожених активів РФ для військових потреб України.

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