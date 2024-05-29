Вночі росіяни вдарили по Селидовому, загинув чоловік, під завалами будинку шукають дитину
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28 травня близько 21.30 росіяни завдали ударів по Селидовому Донецької області. Загинув чоловік
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.
Окупанти вдарили по місті двома авіабомбами "УМПБ Д-30С".
Поранено жінку 1953 р.н., її доставлено до лікарні. Загинув цивільний мешканець, чоловік, 1970 р.н. (знайдено фрагменти тіла), пошук дитини 2010 р.н. триває", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок удару зруйновано 1 житловий будинок, магазин та ще 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.