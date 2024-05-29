Невідповідність даних військового квитка та Реєстру "Оберіг" є підставою для доставки до ТЦК, - ЗМІ

Військово-обліковий документ вважатиметься недійсним, якщо відомості, зазначені у ньому, не відповідатимуть відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Про це пише Судово-юридична газета, інформує Цензор.НЕТ.

Так, відомості у військово-обліковому документі мають відповідати відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг".

Якщо відомості у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, не відповідають відомостям, що містяться у Реєстрі "Оберіг", він вважається недійсним, йдеться в постанові Кабміну №559.

Відповідність відомостей перевірятимуть через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, а також через районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

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Так, пише видання, у графі 1 зазначається належність до військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст). У разі коли громадянин України виключений з військового обліку, зазначається категорія військового обліку, з якої він був виключений.

У графі 2 зазначається номер картки платника податків, у разі його відсутності - серія та номер паспорта.

У графі 3 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається склад відповідно до положень статті 5 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників - не заповнюється.

У графі 4 для військовозобов’язаних та резервістів зазначається військове звання (для громадян, виключених з військового обліку, зазначається військове звання на дату виключення з військового обліку), для призовників - не заповнюється.

У графі 5 цифрами зазначається військово-облікова спеціальність, визначена громадянину відповідно до переліків, які затверджені Міноборони (для військовозобов’язаних та резервістів СБУ зазначається профіль відповідно до переліку, затвердженого СБУ).

У графі 13 зазначаються дата взяття на військовий облік, найменування районного, міського ТЦК або його відділу (відповідного органу СБУ, розвідувального органу) за місцем перебування на військовому обліку. У разі зняття або виключення громадянина з військового обліку зазначаються дата і причина зняття (виключення) з військового обліку відповідно до положень статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Графа 14 заповнюється відповідно до положень статті 37 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі: зняття з військового обліку з таких причин, як призов, направлення чи прийняття на військову службу або вступ на навчання у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти; направлення на альтернативну (невійськову) службу; направлення для відбування покарання до установ виконання покарань; виключення з військового обліку з таких причин, як визнання непридатним до військової служби або досягнення граничного віку перебування у запасі.

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Через невідповідність даних громадянина можуть затримати

Водночас військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, тобто, до 18 травня, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка.

Проте, якщо під час перевірки документів, зокрема, на вулиці, буде встановлено невідповідність даним "старого" військово-облікового документа і Реєстру "Оберіг", то особу можуть навіть затримати.

Якщо розбіжності буде виявлено, то старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному (крім резервістів та військовозобов’язаних СБУ та розвідувальних органів) прослідувати до районного (міського) ТЦК для уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Реєстру "Оберіг".

Із цією метою оформлюється повістка та вручається громадянину.

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Якщо особа відмовилася від отримання повістки, тоді складається акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 КУПАП.

"Таким чином, хоча й військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності Законом про посилення мобілізації, і є чинним та не потребує обов’язкової заміни у разі (з підстав) затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа, однак, якщо у Реєстрі "Оберіг" будуть мати місце розбіжності з "паперовою" версією ВОД, то особу можуть покликати до ТЦК для уточнення даних – і навіть затримати", - підсумувало видання.

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