Сі Цзіньпін відмовився від прямих постачань зброї до РФ через дзвінок Байдена у 2022 році, - WP

На початку повномасштабної війни РФ проти України лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився постачати пряму військову допомогу Москві після розмови з президентом США Джо Байденом.

Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, цю інформацію підтвердили офіційні особи США.

Як зазначається, менш ніж через три тижні від початку повномасштабної війни РФ проти України Китай почав публічно закликати до миру, однак Росія вимагала від Пекіна зброї.

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Розмова Сі та Байдена

Видання пише, що Сі був готовий до прямих постачань, але після розмови з Байденом утримався від цього.

"Вони (китайці - ред.) вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", - зазначив Ігнейшс.

Він додав, що це викликало "гнівну відповідь Сі", який запитав, чи не погрожує йому Байден.

Після цього, за словами американських офіційних осіб, лідер Китаю доручив Лю Хе, колишньому віцепрем'єру й одному з найбільш довірених перемовників Сі із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.

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Допомога Китаю Росії

Як пише WP, Китай постачає Росії близько 50 "високопріоритетних" товарів подвійного призначення, які використовуються для виробництва снарядів, ракет та іншої зброї. Китай також є постачальником супутникових технологій.

Сполучені Штати "стурбовані цим і розглядають два нових жорстких контрзаходи": введення санкцій проти Китаю і зняття обмежень на використання Україною американської зброї малої дальності для ударів по території Росії.

"Ці кроки являтимуть собою значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України… Той факт, що такі кроки наразі розглядаються, засвідчує ще більшу стурбованість адміністрації вразливістю України на полі бою", - ідеться в матеріалі.

Оглядач Ігнейшс додає, що Україна наближається "до ще одного переломного моменту", поки Байден думає над тим, "чи варто зміцнювати свій союз із Києвом", що спричинить нові ризики перед майбутніми мирними переговорами.

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