Зранку армія РФ вдарила по Краснопіллю на Сумщині, дві людини загинули

Вранці 29 травня російські військові атакували смт Краснопілля Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

"Удар був по центру Краснопілля, між адмінбудівлею та будинком культури. Попередньо відомо, що росіяни вбили 2 цивільних. Також є поранені люди", - повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

Нагадаємо, зранку на Сумщині сили ППО збили російську ракету.

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