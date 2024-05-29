Україна вже кілька разів била по РФ західною зброєю. Востаннє - по Краснодару, - AFP

Сили оборони України вже застосовували західну зброю для ударів по території Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише AFP із посиланням на джерела.

Так, зазначають автори, Україна вже кілька разів застосовувала західну зброю для атак по території Росії, востаннє проти південного міста Краснодар. Також Україна била по окупованому Криму, який Кремль вважає "недоторканим".

Колишній заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО Джеймс Еверард сказав: "Українці вдарили по ньому (окупованому Криму. - Ред.) з американської зброї, і нічого не сталося".

Військові експерти, за даними видання, кажуть, що Україні важко захищатися, якщо вона не може уразити військові цілі по той бік кордону.

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Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює нанесення ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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