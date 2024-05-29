Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії, - ЗМІ
Про це він заявив під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство DPA.
Як зазначається, план буде представлений під час візиту президента України Володимира Зеленського в Нормандію з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.
"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", - сказав Макрон, згадуючи "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.
Відправлення французьких інструкторів в Україну
Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".
Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.
У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.