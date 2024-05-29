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Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії, - ЗМІ

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Президент Франції Емманюель Макрон
Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон офіційно представить план можливого направлення французьких військових інструкторів до України.

Про це він заявив під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство DPA.

Як зазначається, план буде представлений під час візиту президента України Володимира Зеленського в Нормандію з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.

"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", - сказав Макрон, згадуючи "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

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Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • CryptoShorts
    завжди дивувався таким довбограям, як ти: країна гине, а воно шостий рік киває на зе-плісняву тут варіантів два: або ти безнадійне теля, або закордонний ухилянт. інакше, закликав би весь світ впрягатися в нашу війну попри весь *******, що відбувається в країні.
  • Vitaliy Sander
    Це все політична гра. Так само як хубло трясе ядрьоними яйцями. Інструктори це краще ніж просто слова. Допоможе вивільнити ресурс і можливо привнесе щось нове. Але не факт, бо інструктори в нас ві більшості бойові. Але в будь якому випадку це добре і краще ніж нічого. Сам факт присутності західних військових в Україні навіть у вигляді інструкторів вже сіль на хвоста пуйлу. А далі може і до більшого розкачаються.
  • CryptoShorts
    може, краще розгорнути пекарні з круасанами? здувся макроша: від вводу військ впав до розгортання інструкторів
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