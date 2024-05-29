Макрон пообіцяв презентувати план розгортання французьких інструкторів в Україні під час візиту Зеленського до Нормандії, - ЗМІ

Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон офіційно представить план можливого направлення французьких військових інструкторів до України.

Про це він заявив під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на агентство DPA.

Як зазначається, план буде представлений під час візиту президента України Володимира Зеленського в Нормандію з нагоди висадки союзників у Другій світовій війні.

"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", - сказав Макрон, згадуючи "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

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Відправлення французьких інструкторів в Україну

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підписав документи, "які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом".

Після цього французьке міноборони заявило, що відправка інструкторів до України ще обговорюється.

У Міноборони України пізніше уточнили, що дискусії щодо цього продовжуються, а Україна наразі просто готує документи, "щоб не витрачати час на погодження бюрократичних моментів", коли рішення ухвалять.

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