Швеція передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890

Уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду.

"Потреби України все ще великі, і Росія зараз тисне на Україну на кількох фронтах. Росія посилює авіаудари як по військових, так і по цивільних цілях. Тому уряд допомагає Україні ще одним рекордним пакетом військової підтримки", - йдеться в повідомленні.

Так, Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.

Також країна передасть весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Передадуть і артилерійські боєприпаси, а також ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

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