США будуть на Глобальному саміті миру, про участь Байдена конкретної інформації немає, - Білий дім
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Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт", - сказала речниця.
Водночас вона заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у Глобальному саміті миру
"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала Жан-П'єр.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру.