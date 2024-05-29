США будуть на Глобальному саміті миру, про участь Байдена конкретної інформації немає, - Білий дім

Сполучені штати будуть представлені на Глобальному саміті миру, проте наразі немає інформації, чи братиме участь Джо Байден.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміт", - сказала речниця.

Водночас вона заявила, що не має конкретної інформації про участь Байдена у Глобальному саміті миру

"Для нас важливо продовжувати переконуватись, що Україна має усі можливості, необхідні для захисту, а також для забезпечення справедливого та міцного миру", - додала Жан-П'єр.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Путін аплодуватиме стоячи, якщо Байдена не буде на Саміті миру.

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