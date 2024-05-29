Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії корупції.
У МЗС на запит голови ЦПК Шабунін повідомили, що на посаді посла з особливих доручень до повноважень Замлинсього зокрема належать питання щодо військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю.
"Чиновник, який по суті є співучасником скандалів із закупівлі зброї та речового забезпечення сьогодні, на думку МЗС, має право спілкуватися з міжнародними партнерами щодо озброєння України. Саме репутація подібних до Замлинського переговорників зменшує наші шанси отримати більше зброї та руйнує довіру до України серед союзників", - наголосив Шабунін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексзаступника міністра оборони Ростислава Замлинського, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.