Тільки чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, - міністр оборони Чернохова

Міноборони Чехії закликає європейських союзників якомога швидше зробити фінансовий внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України. Наразі виконали свої фінансові зобов’язання лише 4 країни.

Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, ініціатива забезпечила фінансові зобов'язання 18 країн, переважно членів ЄС і НАТО. Чехія позиціонує себе як посередника, узгоджуючи меморандуми про зобов'язання донорів і угоди про закупівлі, а потім координуючи логістичні аспекти поставок.

Хоча кількість країн, які пообіцяли надати фінансову підтримку, зростає, лише деякі з них уже надіслали гроші.

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"Кошти надходять до нас поступово; ми не можемо купувати боєприпаси в борг. Якщо деякі країни підписали меморандум, але ще не відправили кошти, ми не можемо розпочати закупівлі. Це свого роду заклик до тих урядів, які вже підписали меморандуми, надіслати гроші", - заявила Чернохова, наголосивши на логістичних і фінансових проблемах.

Хто вже перерахував кошти?

Вона також повідомила, що наразі гроші на купівлю боєприпасів надіслали тільки Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.

Чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України і працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.