Заступник глави Мінфіну США Адейемо приїде до Києва для переговорів щодо посилення санкцій проти РФ, - Reuters

У середу, 29 травня, заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо здійснить візит до Києва, щоб обговорити з міністром фінансів України Сергієм Марченком та іншими урядовцями майбутні плани щодо посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного чиновника Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Адейемо зустрінеться із Марченком, помічниками президента Володимира Зеленського, законодавцями, вченими та групами громадянського суспільства перед важливою промовою про плани США щодо подальшої деградації російського військово-промислового комплексу, яка має бути виголошена в Берліні 30 травня.

"Ми продовжуємо робити дії, щоб підірвати військову машину Росії й перекрити канали для ухилення, зокрема ввівши санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб лише цього місяця", - заявив представник Мінфіну США на умовах анонімності.

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Агенція зауважила, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вашингтон запровадив санкції проти понад 4000 фізичних та юридичних осіб, щоб притягнути Росію до відповідальності, включаючи 80% російського банківського сектору.

Переговори про російські активи

За словами чиновника, Адейемо обговорить зусилля лідерів G7 щодо розблокування російських активів вартістю близько 300 млрд дол., заморожених Заходом після початку війни, що дасть Україні доступ до більшого фінансування у середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Представник Мінфіну заявив, що міністри фінансів країн "Великої сімки" в суботу досягли суттєвого прогресу в переговорах про те, як використовувати майбутні доходи від цих російських активів для збільшення фінансування України, але не повідомив подробиць.

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Корупція

Адейемо також обговорить зусилля України щодо боротьби з корупцією та наголосить на зусиллях США, спрямованих на те, щоб допомогти Україні продовжувати залучати приватні інвестиції, зокрема через збільшення фінансування державного сектору, додав представник Мінфіну США.