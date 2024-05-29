ЄС розглядає усі варіанти реагування на ухвалення закону "про іноагентів" у Грузії, - Боррель

У Євросоюзі наголосили, що ухвалений парламентом Грузії закон "про іноагентів" суперечить ключовим принципам та цінностям ЄС.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейський Союз глибоко шкодує, що парламент Грузії вирішив подолати вето президента на закон про прозорість іноземного впливу і проігнорувати детальні правові аргументи Венеційської комісії, яка чітко рекомендувала скасувати цей закон. ЄС неодноразово наголошував, що ухвалений парламентом Грузії закон суперечить ключовим принципам і цінностям ЄС", - зазначив він.

Дипломат зазначив, що ухвалення цього закону призведе до відступу щонайменше від трьох із дев’яти кроків, які були рекомендовані Європейською комісією для надання Грузії статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

"Ми закликаємо владу Грузії змінити цю тенденцію і повернутися на європейський шлях. Ще є час, щоб змінити таку динаміку, - але для цього потрібні міцні зобов’язання з боку влади. ЄС та його країни-члени розглядають усі варіанти реагування на ці події", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що ЄС продовжує підтримувати народ Грузії та визнає вибір переважної більшості громадян країни на користь європейського майбутнього.

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Закон про "іноагентів" у Грузії

14 травня парламент Грузії в третьому остаточному читанні проголосував за закон "Про прозорість іноземного впливу". У столиці країни, Тбілісі, відбулися масові протести проти ухвалення документа. За даними ЗМІ, ЄС заморозить заявку Грузії на вступ, якщо закон про "іноагентів" набуде чинності. У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон несумісне з її західним курсом, включно з планами на членство в Альянсі. У Білому домі заявили, що закон про "іноагентів" відсуне Грузію ще далі від цінностей ЄС та НАТО.

18 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі ветувала закон "Про прозорість іноземного впливу", ухвалений парламентом.

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