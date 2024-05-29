Удар військ РФ по Селидовому: під завалами знайшли тіло 13-річного хлопця

На місці удару по Селидовому на Донеччині знайшли тіло загиблого підлітка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Удар по Селидовому

Він нагадує, що напередодні вночі війська РФ скинули на місто дві керовані авіабомби - поцілили у приватний будинок.

Жертви ворожого обстрілу

"Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка. Сьогодні під час пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 14 дістали поранення внаслідок російських обстрілів. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожого обстрілу

Всього внаслідок удару в місті пошкоджено 10 будинків і крамниця - усі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту.

Ліквідація наслідків атаки триває.