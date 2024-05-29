До "Армії відновлення" вже долучилися 135 тис. українців

Від початку дії проєкту "Армія відновлення" вже видано 135 тисяч направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство економіки, про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Так, проєкт "Армія відновлення" запустили восени 2022 року, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, та залучити їх до відбудови країни.

Як зазначила бережна, люди мають можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт і отримувати за це оплату, яка є вищою, ніж середній розмір виплат допомоги з безробіття. Загалом учасники проєкту вже заробили майже 1 млрд грн.

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Де діє проєкт "Армія відновлення"

На цей час у проєкті беруть участь 19 регіонів України. Серед найбільш активних:

Харківська область - видано 23 850 направлень;

Донецька область - 16 300 направлень;

Київська область - 15 000 направлень;

Чернігівська область - 14 800 направлень;

Полтавська область - 14 500 направлень.

Види робіт в межах проєкту "Армія відновлення"

Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитися до виконання таких робіт. З цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 000 грн в разі роботи повний місяць.

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Так, найчастіше безробітних залучають до: