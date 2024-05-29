Пара, яка вижила під час удару по "Епіцентру" в Харкові звернулася до поліції, щоб їх не шукали

Подружжя, яке вижило під час ракетного удару РФ по "Епіцентру" в Харкові, звернулося до правоохоронців, щоб їх не шукали.

Про це повідомила пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

"До штабу поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час удару по гіпермаркету Харкова. 27 травня до слідчих прийшла подружня пара. Вони розповіли, що на момент російського удару перебували у гіпермаркеті. У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення", - йдеться в повідомленні.

67-річний чоловік залишився неушкодженим, а його 66-річна дружина дістала незначні травми.

"До штабу поліції прийшли повідомити, щоб їх не шукали. Вони живі та здорові. Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають", - додали в МВС.

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Удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Вдень 25 травня російські окупанти завдали удару по Харкову: скинули дві авіабомби на "Епіцентр". Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на площі 15 тисяч кв.м.

Зранку 26 травня глава МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежу в "Епіцентрі" в Харкові ліквідували. За даними МВС, 16 людей станом на ранок вважалися безвісти зниклими.

27 травня у Харкові оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по будівельному гіпермаркету.

8-річний син зниклого безвісти працівника харківського "Епіцентру" здав зразки ДНК для експертизи. Тіло було ідентифіковано.

Станом на 16.00 28 травня було розібрано 50% завалів, повідомив Синєгубов. Очікується, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки триватимуть ще декілька діб.

Кількість загиблих станом на 29 травня становить 19 осіб.

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