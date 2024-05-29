Росія скасувала "танковий біатлон", щоб уникнути критики цього заходу, а також через нестачу кваліфікованого військового персоналу та техніки, - британська розвідка

Росія цьогоріч знову скасувала щорічні міжнародні військові ігри й відоме змагання з "танкового біатлону". Останній раз військові ігри та танковий біатлон" проводилися у 2022 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки.

Минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні міжнародні армійські ігри в Росії не відбудуться у 2024 році, хоча Міноборони РФ не дало офіційних коментарів з цього приводу.

Міжнародні армійські ігри, вперше проведені в 2015 році, - це щорічний захід, який організовує Міноборони Росії. В ньому беруть участь представники низки країн, які змагаються у військових змаганнях протягом двох тижнів. В останніх міжнародних армійських іграх у 2022 році взяли участь 6000 осіб із 37 країн. Особливо відомі змагання з танкового біатлону.

"Росія, ймовірно, скасувала ігри, щоб уникнути критики цього заходу як тривіальної діяльності у воєнний час, який відволікає військові зусилля від війни в Україні, і щоб уникнути можливого скорочення участі інших країн", - вважає британська розвідка.

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У зведенні наголошується, що існує реальна можливість того, що через втрати в Україні російське Міноборони побоюється, що нестача кваліфікованого військового персоналу та техніки поставить під загрозу постійне домінування Росії у змаганнях.

Нагадаємо, раніше розвідка Великої Британії наголошувала, що через дефіцит робочої сили у Росії можуть повернути трудовий обов’язок.