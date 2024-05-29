Апеляційний суд поновив Фаріон на посаді професорки Львівської політехніки

У середу, 29 травня, Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Їй також мають виплатити заробіток за період вимушеного прогулу на суму понад 123 тисячі 927 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із зали суду повідомила кореспондентка Суспільного.

Фаріон заявила, що проректор ухвалив рішення про її звільнення без висновків комісії через тиск з боку МОН.

Після рішення суду вона зазначила, що ще не вирішила, чи повернеться до університету.

Колишня нардепка заявила, що "щаслива, що право існує окремо від політики" і додала, що "є дуже багато сил, які хотіли б, щоби я не повернулася у (Львівську. - ред.) політехніку".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд не поновив Фаріон на посаді у Львівській політехніці

Утім, за словами Фаріон, їй подобається "йти проти" таких сил.

Постанову апеляційного суду ще можна оскаржити у Верховному суді. Представник "Львівської політехніки" заявив, що над подальшими кроками в закладі будуть думати, коли отримають повний текст судового рішення.

Звільнення Ірини Фаріон

Нагадаємо, 7 листопада Ірина Фаріон заявила, що не вважає російськомовних військових ЗСУ українцями. Омбудсмен Дмитро Лубінець побачив у цьому порушення рівноправності громадян та заявив, що звернувся до Нацполіції, СБУ та Нацради з питань телебачення та радіомовлення для вжиття відповідних заходів. Воїни з передової відповіли мовознавиці українською, назвавши її "конченою довбо#обкою".

Згодом колегія та профком студентів національного університету "Львівська політехніка", у якому викладає Фаріон, закликали правоохоронців перевірити її висловлювання на предмет образи честі та гідності військових.

14 листопада студенти "Львівської політехніки" вийшли на акцію протесту і вимагали звільнення Ірини Фаріон, яка працює в цьому навчальному закладі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ розпочала кримінальне провадження щодо Фаріон: призначено психолого-лінгвістичну експертизу її висловлювань

Також Цензор.НЕТ повідомляв, що Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.

15 листопада вона була звільнена з роботи.

7 грудня 2023 року Фаріон подала позов до суду через звільнення з Національного університету "Львівська політехніка".