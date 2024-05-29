Поліція проводить обшуки у будівлі Європарламенту через можливе втручання Росії, - The Guardian

Федеральна прокуратура Бельгії заявила, що поліція провела обшуки в резиденції співробітника Європейського парламенту та в його офісі в будівлі парламенту в Брюсселі через можливе втручання Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через вебсайт новин Голосу Європи (Voice of Europe)", - заявили прокурори.

Також обшуки пройшли в офісі підозрюваного в Страсбурзі, де розташована штаб-квартира парламенту ЄС у Франції.

Нагадаємо, Європейський Союз на запит Чехії запровадив санкції проти екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та російського інтернет-порталу Voice of Europe.

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