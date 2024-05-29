Україна та Чилі поглиблюють співпрацю для повернення викрадених РФ українських дітей

Україна й Чилі поглиблюють співпрацю для повернення українських дітей, яких незаконно вивезла РФ.

Про це повідомляється на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"У межах інформаційної кампанії "Викрадені голоси", яка є частиною плану дій Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, українська делегація на чолі з радницею – уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук відвідала Чилі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, візит організувало Міністерство закордонних справ України.

Повідомляється, що разом із послом України в Чилі Юрієм Дюдіним делегація зустрілася з представниками уряду, департаментів прав людини та Національного інституту молоді Міністерства соціального розвитку та сім’ї Чилі.

Також читайте: Понад 12 тис. дітей з Луганщини планують відправити окупанти на перевиховання до літніх таборів РФ, - Центр нацспротиву

Герасимчук наголосила на важливості повернення додому українських дітей, яких викрала держава-агресорка РФ.

"Сьогодні у світі не існує глобальної системи безпеки дітей – саме це довели зламані долі українських дітей та їхні втрачені життя. Ми сподіваємося на підтримку всього світу в нашій боротьбі, адже не йдеться тільки про наших дітей. Сьогодні це українські діти, а завтра це можуть бути діти будь-якої країни", - зауважила Герасимчук.

Своєю чергою посол України Юрій Дюдін зауважив, що уряд Чилі вже готовий стати спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Він також висловив сподівання, що країна відіграватиме активну роль у роботі коаліції.

Читайте: Затверджено Порядок виявлення та повернення дітей, депортованих внаслідок збройної агресії РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зниклою внаслідок війни Росії проти України вважається 2021 дитина.