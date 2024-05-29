Екскерівник "Укрінформу" Мацука розсилав агентству "темники" із небажаними спікерами. Колектив відмовився так працювати, - ЗМІ
Про це йдеться в матеріалі УП "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.
У листопаді 2023 року генеральним директором Укрінформу призначили журналіста Олексія Мацуку.
УП зазначає, що з приходом Мацуки в Укрінформі з'явилися і лояльні до Офісу Президента контент-мейкери.
Відразу після призначення нових менеджерів у колективі Укрінформу відбулися конфлікти, йдеться в матеріалі.
"Майже щодня Мацука поширював у редакційних чатах теми, які "бажано висвітлювати", а також, як "краще пояснювати" політичні, військові та міжнародні події. Простіше кажучи, "темники". Творчі редакції також отримували списки експертів з контактами, до яких варто звертатися при підготовці новинних і аналітичних матеріалів", - пише видання.
Один із учасників планірки пригадує: "На одній з перших планірок Мацука запитав, навіщо ми опублікували, на його думку, "піарний" блог тодішнього командувача Об'єднаних сил генерала Сергія Наєва. Він довго обурювався. А потім наказав погоджувати з ним усі блоги, статті, інтерв'ю".
Також відеовідділу Укрінформу намагалися заборонити публікувати в YouTube контент із соцмереж колишнього командувача Об'єднаних сил.
УП ознайомилася із документами для регіонів, які надсилав Мацука. Майже в кожному файлі була колонка "небажані спікери" з переліком людей, організацій, місцевих політиків, коментарі яких не треба використовувати в матеріалах. Серед "небажаних спікерів" – опозиційні до нинішньої влади діячі.
За даними журналістів, колектив агентства відмовився працювати за темниками.
"Коли Мацука дізнався, що "темники" розійшлися по всьому агентству, а не лише серед регіональних кореспондентів, то перелякався. Спочатку все заперечував, потім казав, що надсилав тільки дві колонки (з темами і спікерами. - Ред.), а третю (з "небажаними спікерами". - Ред) хтось інший дописав. Через деякий час узагалі наказав власкорам у областях зробити матеріали з усіма "небажаними спікерами", - розповів один із очевидців тих подій в агентстві.
Водночас у медійній команді ОП заперечили свою причетність до появи "темників" в Укрінформі. А Олексій Мацука відмовився відповідати на запитання, звідки їх отримав.
"В метаданих більшості документів є ім'я та прізвище радника голови Чернігівської ОДА Андрія Подорвана, який у 2020-му балотувався до облради від партії "Слуга народу", але не був обраний. У розмові з УП він запевняє, що не створював таких файлів, не знайомий з Мацукою і не розуміє, як його ім'я та прізвище потрапило в метадані", - зазначили у матеріалі.