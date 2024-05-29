Боротьба України – це наша боротьба, - прем’єр Швеції Крістерссон про виділення найбільшого пакета військової допомоги Києву
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Крістерссон у Facebook.
Шведський прем’єр зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка.
"Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України – це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.
Крістерссон додав, що "Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами".
Як повідомлялося, уряд Швеції представив 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України на загальну суму 13,3 млрд шведських крон.
Країна передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посилюючи можливості протиповітряної оборони України.