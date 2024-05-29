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Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський

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Австралія буде на саміті миру
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Австралії Ентоні Албенізі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував Прем’єр-міністра про поточні спроби Росії розширити війну та наші нагальні оборонні потреби для протистояння агресору.

Крім того, обговорили майбутній Саміт миру й потребу заохотити якомога більшу кількість країн з усього світу взяти в ньому участь. Дуже ціную готовність Австралії бути на Саміті" - йдеться в повідомленні.

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Глобальний саміт миру

Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.

До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.

Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.

Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Валерій Кваша
    Немає простроченому чим зайнятися-іди у відставку
  • Pavlik Morozov 606ce595
    Зєля, певне, себе асоціює з якимось бойовим таким створінням, але веде себе як півень-неформал, у якого не все нормально з орієнтацією,- замість бойового ку-ку-рі-ку, видає таке собі куд-кудах, наче курка, яка знесла яйце і вважає за потрібне сповістити весь сільський закуток, де знаходиться її курник про цю епохальну, як на її курячі мізки подію🤔🧐😁 Так і цей майстер хєрової гри на роялі, квохче при кожному випадку про те хто приїде на типу глобальний самміт миру... А от на скільки він глобальний і хто приїде,- побачимо, щоб не вийшло, як кажуть - розбіг на рубль, стрибок на копійку і на виході нуль😝😝😝😝😜🤪
    Та, не зважаючи на цей цирк, - слава Україні, путін *****, а раша-параша йде за рюзьге кааарабльом 🇷🇺💩💩💩💩💩💩💩👉🖕🖕🖕🖕🖕🖕🚢
  • віктор федорович 31ee1569
    Міру мір! будуть скандувати?
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