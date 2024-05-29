Австралія готова бути на Глобальному саміті миру, - Зеленський
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Поінформував Прем’єр-міністра про поточні спроби Росії розширити війну та наші нагальні оборонні потреби для протистояння агресору.
Крім того, обговорили майбутній Саміт миру й потребу заохотити якомога більшу кількість країн з усього світу взяти в ньому участь. Дуже ціную готовність Австралії бути на Саміті" - йдеться в повідомленні.
Глобальний саміт миру
Нагадаємо, уряд Швейцарії має намір 15-16 червня провести дводенну конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Проте, як зазначив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц, під час Глобального саміту миру не обговорюватимуть процес закінчення війни.
До участі в першому саміті миру було запрошено низку країн з усіх континентів. Однак, як заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, участі Росії у цьому заході поки не передбачається.
Раніше президент Зеленський допустив, що Росія спробує зірвати проведення саміту у Швейцарії.
Свою участь у Глобальному саміті миру, який запланований на середину червня у Швейцарії, вже підтвердили 90 країн.