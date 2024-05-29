Литва виділила 13,5 млн євро на закупівлю радарів у межах німецької ініціативи щодо ППО України
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Delfi, про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.
"Сьогодні ми ухвалили офіційне рішення – уряд виділив додатково 13,5 млн євро на закупівлю радарів, що, безперечно, посилить систему оповіщення в Україні", – заявив глава оборонного відомства країни.
Як зазначив Кащюнас, у такий спосіб країна долучилася до коаліції щодо забезпечення України засобами протиповітряної оборони, ініціаторкою якої стала Німеччина.
Кащюнас додав, що Литва планує до кінця року придбати для України чотири радари.
"Ціль цього року – чотири. Вони посилять оповіщення, візуальне попередження, а потім можливість знищення всіх повітряних об'єктів. Згодом ми продовжимо закупівлю цих радарів, бо це потрібно Україні, вони самі озвучили потребу", – резюмував очільник Міноборони Литви.
Що відомо про ініціативу Німеччини щодо посилення ППО України:
У МЗС Німеччини повідомили, що ініціатива з посилення ППО України вже зібрала майже 1 млрд євро.
До ініціативи Німеччини з посилення ППО України долучилися 7 країн.