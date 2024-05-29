5 млн євро виділить Литва на відновлення шкіл та дитсадків в Україні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Як зазначається, литовська підтримка буде спрямована на відновлення зруйнованих шкіл та дитячих садочків в Україні, а також обладнання в них бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту.
"На тлі російської війни, що триває проти України, ми маємо допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важлива можливість здійснювати освіту молодого покоління навіть в умовах війни із забезпеченням навчання дітей, попри постійний ризик авіаударів. (...) Виділені Литвою 5 млн євро доповнять двосторонні проєкти з відновлення, що реалізуються в нашій сфері освіти, та сприятимуть розширенню підтримки з боку міжнародної спільноти", - заявила міністерка фінансів Г. Скайсте.
Як повідомляється в пресрелізі міністерства, литовську підтримку буде переведено на рахунок Міністерства освіти і науки України у Національному банку України. Кошти на двосторонній основі будуть виділені із коштів, запозичених від імені держави.
Раніше повідомлялося, що понад 25% дітей, які нині перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через воєнні дії та регулярні ракетні обстріли з боку Російської Федерації.