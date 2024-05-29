Надав 5 000 дол. слідчому за закриття провадження – судитимуть власника компанії, що ремонтувала укриття. ФОТО

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця Київщини, який пропонував та надав слідчому поліції хабаря за закриття кримінального провадження. Компанія фігуранта мала відремонтувати укриття в одному київських університетів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, два приватні товариства здійснювали будівельні роботи з облаштування бомбосховищ в одному з київських університетів. Після того, як слідчі встановили, що будівельні роботи були виконані неякісно або частково, директор компанії з метою уникнення кримінальної відповідальності, намагався "домовитися" зі слідчим, який проводив розслідування за фактом привласнення коштів при проведенні ремонтних робіт.

Обвинувачений запропонував слідчому поліції 5 тис. доларів США за закриття вказаного кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Своєю чергою, слідчий повідомив про такий факт правоохоронні органи та взяв участь у документуванні спроби дати йому гроші.

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Директора будівельних компаній було затримано в порядку ст. 208 КПК України одразу після надання неправомірної вигоди.

Обвинувальний акт щодо фігуранта скеровано до суду для розгляду по суті.

Як зазначається, санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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