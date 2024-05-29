Новини

Україна вже била ракетами Storm Shadow по території РФ, - радник Мінстратегпрому Сак

5 67326
storm,shadow
Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія - вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", - зазначив він.

Читайте: Росія скасувала "танковий біатлон", щоб уникнути критики цього заходу, а також через нестачу кваліфікованого військового персоналу та техніки, - британська розвідка

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Читайте: Росіяни виховують своїх солдатів на цитатах Сталіна, - британська розвідка

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Dima30
    Цих ракет дуже мало виробляють тому погоди вони не зроблять, але є надія..
    "Міністерство оборони Сполученого Королівства планує інвестувати у пришвидшення виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Про це https://archive.is/A6Oi4 повідомляє видання The Times з посиланням на слова міністра оборони Сполученого Королівства - Гранта Шаппса."
  • Alex Nosov dd1cb531
    Да наклейте на западные ракеты украинские наклейки и ето уже будут считаться украинские ракеты. А если Запад начнет завывать что Украина бьет по Пидоросии западными ракетами то мы тоже можем обвинить что Запад поставляет рашистам ракеты которыми рашисты бьют по Украине. Благо у нас куча доказательств и сбитых ракет которыми рашисты бомбят Украину и которые имеют Западные производные в том числе и немецкие. Так что Шольц должен заткнуться. А то самое смешное, что если теоретически мы отремонтируем подбитую ракету которую по нам выпустили рашисты и запустим по рашистам обратно то рашисты и Запад иследовав обломки ракеты обвинят нас что мы же опять стреляем по рашке Западным оружием.
  • Ben23
    І навіщо було про це неодмінно розповідати? Це тобі щось дасть, зокрема п'ятимінутного кайфу, а, стратег?
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини