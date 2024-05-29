Україна вже била ракетами Storm Shadow по території РФ, - радник Мінстратегпрому Сак

Україна з дозволу Великої Британії вже завдавала ударів по території РФ ракетами Storm Shadow.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив радник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Юрій Сак, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вже маємо прецедент. Наприклад, Велика Британія - вони вже раніше дозволили Україні використовувати ракети далекого радіусу дії Storm Shadow, які вони поставляють. І ми успішно їх використовуємо", - зазначив він.

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Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Рatriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Проти ударів України по РФ західною зброєю також й Італія та Німеччина.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

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