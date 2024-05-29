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На ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат", - Центр нацспротиву

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На ЗАЕС перебувають чеченці
Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків, зокрема там перебувають чеченські бойовики.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

"Присутність бойовиків та їхньої техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", - розповіли в ЦНС.

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Раніше повідомлялося, що окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, крім того, розміщують у залах військових РФ.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Komunalnyk
    Бойові тік-токери прохавали тему : куди точно не прилетить.
  • Kan Kan 21c2f560
    Вони нашего найлегетимнішого обіцяли шпокать у всі потужні місця. Досі обіцянку не виконали.
  • Hanka Panyanka
    ну де ще вони можуть бути.... "хоробрі" тік-ток воїни...
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