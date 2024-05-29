На ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат", - Центр нацспротиву
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Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків, зокрема там перебувають чеченські бойовики.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.
"Присутність бойовиків та їхньої техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців", - розповіли в ЦНС.
Раніше повідомлялося, що окупанти з території Запорізької АЕС працюють дронами, крім того, розміщують у залах військових РФ.