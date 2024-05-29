Угорщина блокує рішення для початку переговорів з Україною щодо членства в ЄС на зустрічі послів, - Йозвяк

На зустрічі послів ЄС Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу. Причина - 11 двосторонніх питань щодо національних меншин.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні представники 27 урядів обговорюють переговорні рамки Єврокомісії для України та Молдови.

"Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні", - додав Йозвяк.

Журналіст зазначив, що ЄС прагне офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз хоче розпочати переговори про членство з Україною до 1 липня.

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